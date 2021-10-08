В Тюменской области чуть более 1% от привитых заболели коронавирусом после вакцинации. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области чуть более 1% привитых заболели коронавирусом после вакцинации. Сделать прививку можно в поликлиниках, в ТЦ и мобильных пунктах вакцинации.

По информации местного управления Роспотребнадзора, на сегодняшний день в регионе привито 613 тысяч человек, из них более 573 тысяч получили оба компонента вакцины. Процент заболевших после получения полного курса вакцинации от привитых двукратно составляет 1,25%.

– После прививки от коронавируса (не из-за нее, а при последующем заражении вирусом) можно заболеть, но процент заболевших достаточно низкий. При этом люди, которые заболевают после вакцинации, переносят инфекцию легче и не имеют осложнений, – отмечают сотрудники ведомства.

Они напоминают, что важно даже после вакцинации не забывать продолжать соблюдать меры профилактики COVID-19: в общественных местах использовать маски, следить за гигиеной рук, соблюдать социальную дистанцию.