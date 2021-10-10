Психиатры помогают жителям Тюмени сохранить душевное здоровье. Фото: c cайта 2ГИС

Психиатры помогают жителям Тюмени сохранить душевное здоровье. За 9 месяцев 2021 года врачи всех подразделений Областной клинической психиатрической больницы провели почти 90 тысяч амбулаторных приёмов.

– Важно поднимать вопросы профилактики и лечения психических расстройств, говорить об этом, ведь проблем, связанных с заболеваниями психики, достаточно. Не первый год мы готовим тематические встречи, и с каждым разом всё сильнее убеждаемся в их практической пользе, – сообщил главврач ОКПБ Евгений Родяшин.

Тюменская психиатрическая больница оказывает специализированную медицинскую помощь жителям области на условиях партнёрства и взаимного доверия, работающие здесь врачи помогают восстановить и сохранить душевное здоровье человека и высокое качество его жизни.