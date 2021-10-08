Тюменка после возлияний в баре «ушла в себя» и каталась по встречке. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени 31-женщина за рулем Toyota Mark II разъезжала по встречке на 30-м километре окружной дороги. Законное требование автоинспекторов остановиться она проигнорировала.

Когда сотрудники ГИБДД ее догнали, автомобилистка заявила, что слушала музыку, а на встречную полосу заехала потому, что «ушла в себя». Показатели алкотестера составили 1,05 мг на литр выдыхаемого воздуха.

– Горожанка пояснила, что развлекалась в баре, ей стало скучно и она поехала кататься. За четыре года ее уже третий раз задерживают пьяной за рулем. В 2019 году ее лишали за это водительских прав, срок лишения еще не закончился, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Любительницу острых ощущений снова привлекут к уголовной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения. Автомобиль эвакуирован на спецстоянку.