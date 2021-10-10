ХК «Рубин» из Тюмени примет дома «Рязань» и две команды из Санкт-Петербурга. Фото - "ХК «Рубин» (Тюмень)" в ВК.

ХК «Рубин» из Тюмени примет дома «Рязань» и две команды из Санкт-Петербурга. А четвертая домашняя игра состоится 16 октября с «Химиком».

Уже сегодня местная команда поборется с «Рязанью», далее – игры с «Динамо СПБ» (12 октября) и со «СКА-Невой» (14 октября). Отметим, что в прошлом сезоне «Рубин» и «Динамо СПБ» дошли до полуфинала плей-офф ВХЛ.

10 октября ФК «Тюмень» будет принимать лидера таблицы ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд-клубов II дивизиона ФНЛ. Билеты на матчи есть на сайте tyumen.kassy.ru, передает Вслух.ру.