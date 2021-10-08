Волонтеры Сбера высадили 10 000 сосен в Бердюжском районе

Волонтеры Сбера высадили 10000 сосен в Бердюжском районе. Фото - Сбер.

СберБанк совместно с благотворительным фондом «Вклад в будущее» и движением «Эка» высадили 10 000 сосен в Бердюжском районе Тюменской области. Экологическая акция состоялась в рамках реализации программы восстановления защитных лесов «Южный лесной пояс России», созданной для борьбы с опустыниванием в южных регионах России – от Ростовской области до Республики Бурятия.

Проект «Южный лесной пояс России» предполагает массовые посадки деревьев в южных районах регионов страны. Создание такой лесозащитной полосы оберегает территорию России от расползания степей, опустынивания, эрозии и деградации почв.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– В год своего 180-летия СберБанк запланировал посадку 180 000 саженцев по всей стране в рамках программы «Южный лесной пояс России». В некоторых регионах посадка состоялась весной, в преддверии спортивного праздника «Зеленый марафон», в других мероприятия проходят осенью. Мы очень рады, что Тюменская область, в которой были сильные лесные пожары, попала в список регионов для масштабной посадки деревьев. Сбер всегда с большим удовольствием поддерживает различные экологические инициативы, так как это является важным направлением в реализации корпоративной социальной ответственности банка и соответствует принципам ESG-повестки.

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