Тюменец насмерть забил сожительницу поленом и заявил, что ее раздавил пьяный сосед. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении мужчины, который ранил знакомого и убил подругу. Трагедия произошла 25 августа 2020 года в доме на улице 1-я Заводская села Новолокти Ишимского района.

В этот день пьяный сельчанин несколько раз ударил поленом товарища, причинив легкий вред его здоровью. Позже он избил этим же поленом и свою подругу, та от ран скончалась.

– На суде он говорил, что гражданскую жену убил их собутыльник, который после выпитого не мог держаться на ногах. Он якобы, пытаясь встать, дважды падал на женщину и раздавил ее. Затем Адам заявил, что сотрудники полиции на него оказывали давление, поэтому он себя и оговорил. К показаниям в части убийства суд отнесся критически и счёл их недостоверными, – сообщили в пресс-службе суда.

Соседи рассказали, что буйный обвиняемый не раз избивал подругу на почве ревности. В день преступления к нему домой зашел знакомый и увидел лежавшую на полу женщину. Адам его выгнал со словами, что он убил ее. В итоге суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 10 месяцев 35 дней в исправительной колонии строгого режима.