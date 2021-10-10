В Тюменской области стабилизировалась аварийность на дорогах с участием детей. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области стабилизировалась аварийность на дорогах с участием детей. Сотрудники ГИБДД несли службу на пешеходных переходах у школ.

– Автоинспекторы провели уроки дорожной безопасности, активисты дежурили в составе «родительских патрулей», в школах прошли «классные часы» по безопасности дорожного движения, педагоги ежедневно проводили «минутки безопасности», – сообщили в ведомстве.

С начала года в Тюменской области произошло 299 ДТП с участием детей, в которых 5 детей погибли, 350 ранены. ГИБДД призывает водителей к осторожности на пешеходных переходах: 40 детей сбиты на «зебрах», где водители должны были ожидать их появления.