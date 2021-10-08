Тюменские охотники кидали мешки с мясом косуль через люк авто, пока их догоняли сотрудники ГИБДД. Фото: Ольга Крыльцова

Недалеко от села Знаменщиково Сорокинского района автоинспекторы задержали УАЗ-31512, водитель которого изначально не стал останавливаться на требование. Вместо этого во время преследования двое сидевших в салоне мужчин стали кидать через верхний люк автомобиля мешки с мясом косуль, лампы-фары и незарегистрированное ружье.

– Мужчины дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело, – прокомментировали в пресс-службе Госохотдепартамента по Тюменской области.

Другие любители мяса попались автоинспекторам на проселочной дороге в шести километрах от деревни Луговой Истошинского сельского поселения Бердюжского района. В «Ниве» сотрудники ГИБДД нашли две туши незаконно добытых молодых самок косуль и охотничье огнестрельное оружие МР-155, дробовые патроны и картечь. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота с причинением крупного ущерба».