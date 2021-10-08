Танцующий симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA представит в Тюмени шоу «Восстание машин». Фото предоставлено "КП".

11 ноября на сцене концертного зала ДК «Нефтяник» вы услышите лучшие композиции Linkin Park, Metallica, Depeche Mode, The Prodigy, A-ha, U2, Evanescence, Europe, The Rasmus, Queen, Scorpions и многих других известных исполнителей. Современные оркестровые аранжировки окунут вас в ностальгию и позволят оказаться на всех рок-концертах любимых групп одновременно!

В каждом из нас живет и человек, и «машина». Человек чувствует и любит. «Машина» подчиняется и выполняет. В основу сюжета нового шоу легло противостояние человеческого и механического, сердца и разума, душевного огня и холодной груды металла и пластика. Музыканты CONCORD ORCHESTRA выступят в роли новых андроидов. Вы увидите представление, в котором необходимо сделать выбор между андроидом и человеком.

Впервые на шоу зритель станет непосредственным его участником – любой человек в зале сможет в реальном времени повлиять на сюжет и решить судьбу главных героев!

Музыканты не сидят на стульях – они танцуют со своими инструментами, импровизируют и создают драйв на сцене. Симфонический оркестр исполняет все композиции на память и без пюпитров.

Фото предоставлено "КП".

Новым будет всё: композиции, хореография, свет, декорации, эффекты, видеоинсталляции! Неизменными останутся ваш любимый первый в мире танцующий симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA и тот заряд энергии, который музыканты подарят вам на концертах.

Хочешь ли ты остаться человеком или согласен, чтобы из тебя сделали андроида? Каждый зритель решает, кем же он хочет быть на самом деле. Восстание машин начинается.

Если ты человек, приходи на шоу «Симфонические РОК-ХИТЫ. Восстание машин» CONCORD ORCHESTRA 11 ноября в 19.00 в ДК «Нефтяник», ул. Осипенко, 1.

Купить билеты можно в кассе ДК «Нефтяник», тел. +7 (3452) 28-32-32.

Электронные билеты можно приобрести прямо сейчас по этой ссылке.