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Звезды8 октября 2021 8:58

Танцующий симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA представит в Тюмени шоу «Восстание машин»

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Танцующий симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA представит в Тюмени шоу «Восстание машин». Фото предоставлено "КП".

Танцующий симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA представит в Тюмени шоу «Восстание машин». Фото предоставлено "КП".

11 ноября на сцене концертного зала ДК «Нефтяник» вы услышите лучшие композиции Linkin Park, Metallica, Depeche Mode, The Prodigy, A-ha, U2, Evanescence, Europe, The Rasmus, Queen, Scorpions и многих других известных исполнителей. Современные оркестровые аранжировки окунут вас в ностальгию и позволят оказаться на всех рок-концертах любимых групп одновременно!

В каждом из нас живет и человек, и «машина». Человек чувствует и любит. «Машина» подчиняется и выполняет. В основу сюжета нового шоу легло противостояние человеческого и механического, сердца и разума, душевного огня и холодной груды металла и пластика. Музыканты CONCORD ORCHESTRA выступят в роли новых андроидов. Вы увидите представление, в котором необходимо сделать выбор между андроидом и человеком.

Впервые на шоу зритель станет непосредственным его участником – любой человек в зале сможет в реальном времени повлиять на сюжет и решить судьбу главных героев!

Музыканты не сидят на стульях – они танцуют со своими инструментами, импровизируют и создают драйв на сцене. Симфонический оркестр исполняет все композиции на память и без пюпитров.

Фото предоставлено "КП".

Фото предоставлено "КП".

Новым будет всё: композиции, хореография, свет, декорации, эффекты, видеоинсталляции! Неизменными останутся ваш любимый первый в мире танцующий симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA и тот заряд энергии, который музыканты подарят вам на концертах.

Хочешь ли ты остаться человеком или согласен, чтобы из тебя сделали андроида? Каждый зритель решает, кем же он хочет быть на самом деле. Восстание машин начинается.

Если ты человек, приходи на шоу «Симфонические РОК-ХИТЫ. Восстание машин» CONCORD ORCHESTRA 11 ноября в 19.00 в ДК «Нефтяник», ул. Осипенко, 1.

Купить билеты можно в кассе ДК «Нефтяник», тел. +7 (3452) 28-32-32.

Электронные билеты можно приобрести прямо сейчас по этой ссылке.

Смотреть видеосюжет
CONCORD ORCHESTRA - Клип «Восстание машин» (Evanescence - Bring me to life Cover)
CONCORD ORCHESTRA - Клип «Восстание машин» (Evanescence - Bring me to life Cover)
Первый в мире танцующий симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA представляет новый клип «Восстание машин»! Представьте мир, где люди и андроиды существуют в одном пространстве. Идеальные, но хладнокровные существа и эмоциональные, но уязвимые люди. В этом разделённом надвое мире пара влюбленных сталкивается с непростым выбором. Мужчина стал андроидом. Девушка осталась человеком. Теперь ей предстоит сделать выбор: стать андроидом, чтобы быть с ним наравне и жить вместе, или остаться человеком и потерять его навсегда. Режиссёр: Нелли Мурсалимова Дирижер Fabio Pirola Подробнее о туре CONCORD ORCHESTRA «Восстание машин» здесь: https://concordorchestra.ru/shows/simfonicheskie-rok-hity-vosstanie-mashin/ Купить билеты без наценки: https://clck.ru/XcNc4 Подписка на канал CONCORD ORCHESTRA: https://www.youtube.com/channel/UCp1qh2b3A95MITLck7WKAqw Подпишись: ВКонтакте: https://vk.com/concord_orchestra Инстаграм: https://www.instagram.com/concordorchestra Facebook: https://facebook.com/theconcordorchestra #concordorchestra #восстаниемашин #симфоническиерокхиты