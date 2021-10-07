В Тюменской области более 30 детей за сутки заболели коронавирусом. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области 35 детей за сутки заболели коронавирусом. Всего за 6 октября прибавилось 257 заразившихся.

По информации оперативного штаба региона, за минувшие сутки зарегистрировано 257 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 63488), 189 человек выздоровели (за весь период – 54985), 34 пациента подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 19650 человек остаются под медицинским наблюдением, 260 человек находятся на перевахтовке. Вакцинированы против коронавируса 612 968 человек, полный курс прошли 573 387.

За последние сутки в России выявлено 27 550 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 9,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 924 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 20 330 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 690 110 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 213 549 летальных исходов, выздоровели 6 799 230 человек.