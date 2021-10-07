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Происшествия7 октября 2021 11:24

Ишимец задушил подругу, которая пожаловалась, что он не вызвал такси

Обвиняемый показал следователям, где спрятал тело
Сергей Швецов
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Ишимец задушил подругу, которая пожаловалась, что он не вызвал такси.

Ишимец задушил подругу, которая пожаловалась, что он не вызвал такси.

Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 47-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве. Он загубил жизнь своей 49-летней подруги, о пропаже которой в полицию сообщили родственники.

В ночь на 7 августа обвиняемый с потерпевшей выпивали в гостях, домой возвращались через ивовую рощу. По пути произошел конфликт из-за того, что ишимец не вызвал такси.

– Разозлившись, злоумышленник задушил женщину, после этого засыпал ее тело листвой и ветками. Жителю города предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.

В настоящее время сотрудники ведомства собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Потом его передадут в суд.