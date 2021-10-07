Сергея Корепанова вновь избрали председателем Тюменской областной Думы. Фото - duma72.ru.

Сергея Корепанова вновь избрали председателем Тюменской областной думы. За его кандидатуру депутаты проголосовали единогласно.

Как отметил губернатор региона Александр Моор, единодушное решение народных избранников подтверждает бесспорный авторитет и политический вес Сергея Корепанова. Кроме того, он обратился к депутатам на первом заседании Тюменской областной думы седьмого созыва, отметив, что тюменцы именно им доверили представлять их интересы в главном законодательном органе региона и определять развитие Тюменской области на предстоящие пять лет.

– В думе – представители четырех партий. Среди вас есть и опытные депутаты, и те, кто впервые вошел в состав областного парламента. Слаженная конструктивная работа, умение слышать друг друга, взвешенность в принятии решений всегда были отличительной чертой и знаком качества Тюменской областной думы. Мы всегда следовали единому принципу – работать ради развития региона и благополучия наших земляков, – заявил глава региона.

До своего переизбрания Сергей Корепанов ознакомил коллег с рядом новых законопроектов, поступивших в Государственную думу. Также он заявил, что уборка урожая вышла на финишную прямую. Выяснилось, что обмолот зерновых и зернобобовых культур превысил 1 миллион тонн. Это несмотря на самые неблагоприятные погодные условия этого года.

Стало известно, что свои обязательства полностью выполнили аграрии Исетского, Сладковского, Уватского, Тюменского районов. Близки к намеченным показателям хозяйства Упоровского, Юргинского, Ялуторовского, Ишимского, Казанского районов. Так, первое место в соревновании занял Ишимский район (170 тысяч тонн зерна), второе – Исетский район (102 тысячи тонн), третье – Заводоуковский район (93 тысячи тонн). Более 20 центнеров с гектара составила урожайность на полях Абатского, Сорокинского, Ишимского, Тюменского, Юргинского районов.

Председатель думы напомнил коллегам о профессиональном празднике тружеников сельского хозяйства, который будет отмечаться 10 октября. По мнению Сергея Корепанова, сибирские аграрии остаются верны своему нелёгкому крестьянскому делу, проявляют настойчивость и смекалку, ответственность и характер, упорно преодолевают любые трудности, в том числе и климатические.