На улице Газовиков в Тюмени мужчина выпал с 13-го этажа

На улице Газовиков в Тюмени мужчина выпал с 13 этажа. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

На улице Газовиков, 51 в Тюмени мужчина выпал с 13-го этажа. Трагедия произошла прямо на глазах как минимум одного очевидца.

«Сижу я ночью на балконе, курю, никому не мешаю. Слышу – бум прям сильный, выглядываю – там труп», – пишет мужчина в социальных сетях.

Судя по фотографии, которую сделал горожанин, погибший упал на козырек дома. Также видно, что на месте работали сотрудники экстренных служб областной столицы.

– По данному факту следственным отделом по Центральному округу проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии, – сообщили в пресс-службе СК по Тюменской области.