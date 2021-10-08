Погода на 8 октября в Тюмени: днем – плюс 11

В Тюмени днем – плюс 11.

Сегодня, 8 октября, в Тюмени небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.

Температура воздуха ночью 0 градусов, днем ожидается плюс 11 – 10. Вечером столбики термометров покажут плюс 6 – 4 градуса. В течение дня будет дуть западный ветер со скоростью 1 – 4 метра в секунду.

7 октября почитается память святой Феклы. В народе день назывался Фекла Заревница. С этого дня ночи становятся все темнее, день убывает «лошадиными шагами». В этот день было принято собирать с огорода свеклу. Чтобы узнать предстоящую зиму, наблюдали за дубом: если на нем много желудей – к теплой зиме и «хлебному» лету.