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Общество8 октября 2021 5:16

Погода на 8 октября в Тюмени: днем – плюс 11

Солнце будет светить ярко
Сергей Швецов
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В Тюмени днем – плюс 11.

В Тюмени днем – плюс 11.

Сегодня, 8 октября, в Тюмени небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.

Температура воздуха ночью 0 градусов, днем ожидается плюс 11 – 10. Вечером столбики термометров покажут плюс 6 – 4 градуса. В течение дня будет дуть западный ветер со скоростью 1 – 4 метра в секунду.

7 октября почитается память святой Феклы. В народе день назывался Фекла Заревница. С этого дня ночи становятся все темнее, день убывает «лошадиными шагами». В этот день было принято собирать с огорода свеклу. Чтобы узнать предстоящую зиму, наблюдали за дубом: если на нем много желудей – к теплой зиме и «хлебному» лету.