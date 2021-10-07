В Тюмени скончался маэстро Антон Шароев. Фото: Tgf.kto72.ru.

В Тюмени на 92-м году жизни скончался известный дирижер Антон Шароев. Информацию о смерти руководителя оркестра «Камерата Сибири» подтверждают его знакомые.

Ранее мужчину госпитализировали в медицинское учреждение. Причины неизвестны, передает «МегаТюмень».

СПРАВКА «КП»

Антон Шароев руководил созданным в Тюмени камерным оркестром «Камерата Сибири» с 1998 года. Является заслуженным деятелем искусств России, кавалером ордена Дружбы. Также был награжден почетной грамотой президента РФ за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, СМИ, многолетнюю плодотворную деятельность.