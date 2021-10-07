В Тюмени демонтируют не соответствующие новым правилам вывески. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени демонтируют не соответствующие новым правилам вывески. Власти намерены решить задачу за три года.

На первом этапе «правильные» вывески появятся на улицах Ленина и Республики (от Исторического сквера до Профсоюзной). Второй этап стартует 1 марта 2022 года.

– Изменения будут проводиться поэтапно, поэтому у тюменских предпринимателей есть еще время заменить старые вывески на новые и возможность получить отличительный знак, что здесь заботятся о визуальной среде города, – отметили в комитете по связям с общественностью и СМИ.

По словам замдиректора департамента земельных отношений и градостроительства Артема Павлюченко, работу по преображению визуального облика уже проделали в Москве, Санкт-Петербурге, Казани. Тюмень стала первым городом в Уральском федеральном округе, где запустили подобный проект. На сегодняшний день согласовано уже 440 «правильных» вывесок.