V Всероссийский форум «серебряных» добровольцев «#МЫВМЕСТЕ #МолодыДушой» состоялся в Тюмени

С 1 по 4 октября в Тюмени состоялся V Всероссийский форум «серебряных» добровольцев «#МЫВМЕСТЕ #МолодыДушой», который собрал около 500 человек из всех регионов России. Организаторами форума стали Федеральное агентство по делам молодежи, Ассоциация волонтерских центров, благотворительный фонд «Память поколений», ФГБУ «Роспатриотцентр», а также правительство Тюменской области.

Мероприятие является ключевым событием в сфере развития добровольчества среди граждан старшего возраста и объединяет наиболее активных представителей «серебряного» волонтерства, региональные органы власти, а также профессиональных спикеров и экспертов в сфере «серебряного» добровольчества. Они встречаются, чтобы поделиться опытом, обсудить насущное, познакомиться с лучшим опытом волонтёрской работы в других регионах.

Участники форума прошли насыщенную образовательную программу, которая состояла из 7 треков, посвященных конкретным направлениям добровольчества. Это социальное, медицинское, культурное, экологическое, событийное, медиа- и онлайн-добровольчество: форматы и образовательных сессий, и нетворкинги, совместная работа на площадках, TED-лекции с известными людьми, а также добровольческий квиз и насыщенная культурная программа.

Одним из центральных событий форума стал финал всероссийского грантового конкурса «Молоды душой». Руководитель программы «Молоды душой» Ассоциации волонтерских центров Юлия Мальцева, руководитель проектов благотворительного фонда «Память поколений» Юлия Савина и генеральный директор фонда «Почет» Борис Калатин объявили имена победителей всероссийского грантового конкурса «Молоды душой». В рамках конкурса в направлении «Социальные проекты», на которое поступило 2,6 тыс. заявок из всех регионов страны, призерами стали 20 волонтеров. В направлении «Волонтерские центры» из 900 участников победителями стали 23 добровольца. Все они получили гранты до 200 тыс. руб. на развитие социальных инициатив в своих регионах.

Также прошло награждение участников ежегодной всероссийской акции «Красная гвоздика» благотворительного фонда «Память поколений». В этом году волонтерам удалось собрать в рамках акции 2 378 696 рублей. Все собранные средства пойдут на высокотехнологичную медицинскую помощь ветеранам ВОВ и современных боевых действий, при этом каждый регион получит увеличенную сумму своих сборов именно на своих ветеранов.

Кроме того, участники форума смогли пройти тестирование на ранние когнитивные изменения в специальном корнере. Корнер организован благотворительным фондом «Память поколений» и ВОД «Волонтеры-медики» в рамках проекта фонда Деменция.net. Данная точка тестирования была открыта вслед за подобными пунктами в московском метрополитене. Когнитивные изменения практически неизлечимы, но их можно задержать в развитии и предупредить заболевания на ранней стадии. В настоящее время когнитивные расстройства «молодеют» по всему миру и обретают формат настоящей эпидемии, проблема выходит на общенациональный уровень.

– Сегодня свыше 2 миллионов человек в России уже столкнулись с проблемами памяти, мышления и другими когнитивными изменениями, которые являются первыми признаками очень серьезных заболеваний. С подобными проблемами порой сталкиваются и наши подопечные. По прогнозам, к 2030 году более 1 миллиарда людей по всему миру будут охвачены этими заболеваниями и уже не смогут вернуться к прежней жизни. Мы нацелены на то, чтобы наши проекты по ранней диагностике когнитивных заболеваний были полезны не только подопечным нашего фонда, но всем гражданам нашей страны. Очень надеемся, что наши корнеры и центры помогут справиться с проблемой когнитивного здоровья и улучшат ситуацию по стране в целом, – комментирует ситуацию исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений» Екатерина Круглова.

В рамках форума была проведена специальная сессия по кибербезопасности с привлечением специалиста Западно-Сибирского отделения Сбербанка. Начальник управления прямых продаж Надежда Григорьева выступила с докладом на тему «Как защититься от мошенников? Простые правила безопасности». Всероссийская программа по обучению кибербезопасности – это совместный проект Сбербанка и благотворительного фонда «Память поколений», в рамках которого сотрудники банка бесплатно проводят семинары и делятся своими знаниями о безопасном использовании банковских карт и онлайн-сервисов. Как не попасться на уловки мошенников, как сохранить свои персональные данные в безопасности – об этом и многом другом каждый слушатель может узнать на занятиях в своем регионе, единственное обязательное требование к посетителям занятий – их возраст должен быть больше 55 лет.

– Поскольку самые незащищенная категория граждан – это старшее поколение, то особое внимание в рамках повышения уровня финансовой грамотности мы уделяем именно им. Лекции по кибербезопасности – это отличная возможность в доступной форме донести до них информацию о видах мошенничества и основных правилах при использовании банковских карт, устройств самообслуживания, интернет-банкинга. Сбербанк делает всё для сохранности денежных средств и личных данных клиентов, отслеживает новые угрозы и совершенствует защиту, но даже самые надёжные системы безопасности не будут эффективны при несоблюдении простых правил. При любом подозрении на мошенничество советуем обращаться в банк либо позвонить по телефону горячей линии, указанной на обратной стороне банковской карты, – прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

За время проведения форума в Тюменском технопарке с участниками поделились знаниями о волонтерстве и собственным опытом двукратная олимпийская чемпионка и девятикратная чемпионка мира в упражнениях на брусьях Светлана Хоркина, актеры Дмитрий Певцов и Александр Олешко, шеф-повар Василий Емельяненко, директор Центра гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи (Роспатриотцентра) Наталия Мандрова и другие лидеры мнений.