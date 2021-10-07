Тюменец пешком пришел к соседу попросить сигареты, а уехал на чужом велосипеде. Фото: Ольга Крыльцова

В упоровскую полицию с заявлением о краже обратился 27-летний местный житель. Молодой человек сообщил, что неизвестный похитил оставленный во дворе дома велосипед.

Стражи порядка установили личность подозреваемого – ранее судимого 39-летнего соседа потерпевшего и задержали его. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что в день кражи приходил к заявителю, чтобы попросить сигарет и заметил стоявший под навесом велосипед.

– Дождавшись наступления ночи, злоумышленник подошел к дому соседа и забрал двухколесный транспорт. Похищенное планировал продать, однако не успел. В настоящий момент велосипед изъят и вскоре будет возвращен законному владельцу, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого следователем возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Фигурант отпущен под обязательство о явке.