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Происшествия6 октября 2021 13:58

В массовом ДТП в Тюмени пострадал 4-летний мальчик

Обстоятельства аварии выясняются
Сергей Швецов
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В массовом ДТП в Тюмени пострадал 4-летний мальчик.

В массовом ДТП в Тюмени пострадал 4-летний мальчик.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На перекрестке улиц Молодогвардейцев и Ленинградской в Тюмени столкнулись «Шевроле» и «Киа». От удара первый автомобиль отбросило на стоящий у частного дома «Рено-Логан».

– По предварительным данным, правила проезда перекрестков нарушил 73-летний водитель «Шевроле», – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве также добавили, что в дорожном инциденте пострадал четырехлетний пассажир корейской иномарки. У мальчика травма ноги, он перевозился в детском автокресле. В настоящее время обстоятельства аварии выясняются.