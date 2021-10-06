В массовом ДТП в Тюмени пострадал 4-летний мальчик. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На перекрестке улиц Молодогвардейцев и Ленинградской в Тюмени столкнулись «Шевроле» и «Киа». От удара первый автомобиль отбросило на стоящий у частного дома «Рено-Логан».

– По предварительным данным, правила проезда перекрестков нарушил 73-летний водитель «Шевроле», – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве также добавили, что в дорожном инциденте пострадал четырехлетний пассажир корейской иномарки. У мальчика травма ноги, он перевозился в детском автокресле. В настоящее время обстоятельства аварии выясняются.