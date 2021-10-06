В Тюменской области 30 детей заболели коронавирусом за сутки. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области 30 детей заболели коронавирусом за сутки. Всего же зарегистрировано 253 случая заболевания COVID-19 (с начала пандемии – 63 231).

По информации оперативного штаба региона на 6 октября 2021 года, 185 человек выздоровели (за весь период – 54 796), 34 пациента подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), шесть умерли (всего 1988), 20574 человека остаются под медицинским наблюдением, 260 человек находятся на перевахтовке. Вакцинированы против коронавируса 611 261 человек, полный курс прошли 571 928.

За последние сутки в России выявлено 25 133 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 929 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 19 841 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 662 560 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 212 625 летальных исходов, выздоровели 6 778 900 человек.