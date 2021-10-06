В тюменском селе Перевалово жители сидят без света несколько дней: «Мы просто выживаем»

В тюменском селе Перевалово жители сидят без света несколько дней. Фото: c cайта 2ГИС

В тюменском селе Перевалово жители, по их словам, сидят без света уже несколько дней. Сельчане даже написали коллективное обращение в прокуратуру. Свою проблему они подробно описали в социальных сетях.

«Вот уже на протяжении полугода мы мучаемся с напряжением, его нет от слова совсем. На данный момент 40 домов на нашей и соседней улице (Народная, Дорожная) стоят без света уже третьи сутки. Нет воды, нет тепла, дома вымерзают. Мы просто выживаем», – пишут переваловцы.

По их словам, когда электричество в домах есть, напряжение не поднимается выше 160 вольт, якобы чай не закипает по 10 минут. «Плита работает редко, вода горячая бежит очень редко, напряжения ни на что не хватает. Мы в полном отчаянии, в собственном доме замерзаем», – переживают местные жители.

В компании «Россети Тюмень» корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» сообщили, что в коттеджном поселке Озерный-2 и Переваловском сельском поселении в восемь часов вечера 3 октября была повреждена кабельная линия. Оперативно-выездная бригада устранила неполадки в Озерном-2 к десяти часам вечера, в Перевалово – около 19.30 4 октября.

Вечером 4 октября сработал автоматический выключатель на трансформаторной подстанции, а утром 5 октября кто-то оборвал провода воздушной линии. Специалисты компании для обеспечения бесперебойного электроснабжения приняли решение использовать резервный источник питания, пока не устранят неполадки. Там добавили, что сейчас идет установка дополнительной трансформаторной подстанции мощностью 250 кВА для электроснабжения жителей Перевалово. Завершить работы планируется завтра, 7 октября.

– Что касается низкого напряжения, то ресурсоснабжающая организация поясняет, что в микрорайоне Озерный энергопотребление населением значительно превышает мощности, установленные заключенными договорами техприсоединения, поэтому трансформаторные подстанции не справляются. В настоящее время ведется работа по доведению напряжения до нормативных показателей. Также в текущем году запланированы работы по обустройству дополнительной ТП, что позволит значительно повысить надежность и качество электроснабжения данной территории, – подтвердили в пресс-службе администрации Тюменского района.

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Прокуратура Тюменского района проводит проверку по факту отключения электроснабжения на территории Переваловского муниципального образования.В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины сложившейся ситуации. При наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.