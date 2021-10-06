В Тюменской области мужчину убило крюком крана. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области бригадира погрузочно-разгрузочного участка тобольской фирмы убило крюком крана. Винят в трагедии мастера, который нарушил правила техники безопасности.

Выяснилось, что мастер во время погрузки металлических свай на автоприцеп в качестве строповочных петель вместо арматуры использовал металлический уголок. Тем самым он нарушил технологическую карту, утвержденную главным инженером предприятия.

Крюк крана слетел с уголка и попал в голову 58-летнего бригадира участка. От полученной травмы мужчина скончался на месте. В отношении виновника происшествия было возбуждено уголовное дело. Меру наказания ему определит Тобольский городской суд. Кстати, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.