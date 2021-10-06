Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия6 октября 2021 10:15

В Тюменской области мужчину убило крюком крана

Местный житель скончался на месте
Сергей Швецов
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Тюменской области мужчину убило крюком крана.

В Тюменской области мужчину убило крюком крана.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области бригадира погрузочно-разгрузочного участка тобольской фирмы убило крюком крана. Винят в трагедии мастера, который нарушил правила техники безопасности.

Выяснилось, что мастер во время погрузки металлических свай на автоприцеп в качестве строповочных петель вместо арматуры использовал металлический уголок. Тем самым он нарушил технологическую карту, утвержденную главным инженером предприятия.

Крюк крана слетел с уголка и попал в голову 58-летнего бригадира участка. От полученной травмы мужчина скончался на месте. В отношении виновника происшествия было возбуждено уголовное дело. Меру наказания ему определит Тобольский городской суд. Кстати, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.