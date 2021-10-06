В Тюмени арестовали мужчину, который удирал от гаишников на тонированном «Мерседесе». Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени суд приговорил к пяти суткам административного ареста за неподчинение законному требованию сотрудников полиции 25-летнего горожанина. Он на тонированном «Мерседесе» удирал от автоинспекторов, отказываясь предъявлять документы.

– Полицейским пришлось применить силу и наручники к автомобилисту. Кроме того, водителя наказали за незаконную тонировку. Это не первое подобное нарушение, а пятое за последние годы, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве также сообщили, что местных водителей в этом году уже более 25 тысяч раз привлекали за нарушение правил светопропускаемости стекол. Каждый день сотрудники ГИБДД выявляют от 50 до 100 фактов незаконной тонировки. Некоторые автомобилисты наказаны за это правонарушение более десяти раз, но и это не помогает.