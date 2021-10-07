Погода на 7 октября в Тюмени: еще теплей

В Тюмени станет еще теплей. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 7 октября, ясная погода в Тюмени будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.

Температура воздуха ночью 0 градусов, днем ожидается плюс 11 – 9. Вечером столбики термометров покажут +6...+4 градуса. В течение дня будет дуть западный ветер со скоростью 2 – 5 метров в секунду.

7 октября почитается память святой Феклы. В народе день назывался Фекла Заревница. С этого дня ночи становятся все темнее, день убывает "лошадиными шагами". В этот день было принято собирать с огорода свеклу. Чтобы узнать предстоящую зиму, наблюдали за дубом: если на нем много желудей - к теплой зиме и "хлебному" лету.