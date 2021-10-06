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Общество6 октября 2021 8:49

В Тюмени 9 октября пройдет субботник

УК приглашают красить МАФы во дворах
Сергей Швецов
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В Тюмени 9 октября пройдёт субботник.

В Тюмени 9 октября пройдёт субботник.

Фото: Вадим Бегун

В Тюмени 9 октября пройдёт субботник. Всех неравнодушных к своему городу жителей просят принять в нем участие: убрать территорию у дома или же выйти на общественные территории.

– Приглашаем управляющие компании города присоединиться к участникам субботника и отремонтировать и покрасить малые архитектурные формы во дворах. Во время проведения осеннего субботника рекомендуется также собрать и вывезти мусор и вырезать поросль, – сообщили в департаменте городского хозяйства администрации города Тюмени.

В ведомстве подчеркнули, что субботник будет проводиться с соблюдением всех мер предосторожности, предписанных в связи с режимом повышенной готовности.