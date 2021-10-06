В Тюмени 9 октября пройдет субботник

В Тюмени 9 октября пройдёт субботник. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени 9 октября пройдёт субботник. Всех неравнодушных к своему городу жителей просят принять в нем участие: убрать территорию у дома или же выйти на общественные территории.

– Приглашаем управляющие компании города присоединиться к участникам субботника и отремонтировать и покрасить малые архитектурные формы во дворах. Во время проведения осеннего субботника рекомендуется также собрать и вывезти мусор и вырезать поросль, – сообщили в департаменте городского хозяйства администрации города Тюмени.

В ведомстве подчеркнули, что субботник будет проводиться с соблюдением всех мер предосторожности, предписанных в связи с режимом повышенной готовности.