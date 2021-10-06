Тюменца, который зарезал двух собутыльников, отправили в колонию на 14 лет. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени вынесен приговор ранее судимому 46-летнему жителю города, который в ночь на 23 апреля 2021 года зарезал двух собутыльников. Мужчина будет отбывать наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в колонии строгого режима.

Трагедия произошла в квартире дома на улице Бабарынка в областной столице. Пьяный злоумышленник сначала обвинил своих приятелей, 66 и 46 лет, в краже банковской карты, а затем бросился на них с ножом.

– Он нанес множественные колото-резаные ранения по различным частям тела. От полученных травм мужчины скончались на месте. В ходе допроса мужчина свою причастность к совершению преступления признал в полном объёме, дал подробные показания об обстоятельствах убийства, – рассказали в Следственном комитете по Тюменской области.

После того как осужденный отсидит назначенный ему срок, после освобождения в течение полутора лет он еще будет ограничен в свободе передвижения. Приговор в законную силу не вступил.