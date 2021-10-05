Ранее судимый тюменец убил обидчика восемью ударами ножа. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 44-летнего жителя села Гладилово Голышмановского городского округа. Мужчина совершил убийство 4 октября вечером.

Между обвиняемым и 35-летним потерпевшим произошел конфликт. Находясь в ограде частного дома, злоумышленник схватил лежащий на столе нож и не менее восьми раз ударил им своего обидчика. От полученных ранений тот скончался на месте.

– В настоящее время мужчине предъявлено обвинение. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, – рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.

Сейчас сотрудники ведомства собирают доказательственную базу и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.