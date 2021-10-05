Нефтяники поздравили учителей подшефной школы с праздником. Фото предоставлено "КП".

Работники «РН-Пурнефтегаза» поздравили коллектив подшефной губкинской школы № 4 с Днём учителя. Именно здесь 16 лет назад появился первый в России «Роснефть-класс», который дал старт открытию специализированных классов с углубленным изучением физики, химии и математики для поступления выпускников школы в специализированные вузы нефтегазодобывающего профиля по всей стране. Опыт губкинской школы передавался в разные регионы, и сейчас в стране открыто 122 «Роснефть-класса».

В прошлом году губкинская школа № 4 вновь стала пилотной площадкой «Роснефти» по реализации нового совместного проекта в сфере образования: совместно с Тюменским индустриальным университетом открыт инженерный класс на базе шестого класса. Профориентационную работу решено начать со средней школы, чтобы дети раньше стали обучаться специальным предметам: робототехнике, 3D-моделированию, программированию и проектной деятельности. Преподаватели Тюменского индустриального университета планируют приезжать в Губкинский несколько раз в год, а в остальное время обучать удаленно. Сами ученики также будут выезжать в Тюмень на лекции и практику.

При поддержке «РН-Пурнефтегаза» в этом году для учеников инженерного класса приобретены 27 компьютеров. Новое оборудование позволит упростить учебный процесс и улучшить качество работ при подготовке проектов в рамках занятий с лекторами Тюменского индустриального университета.