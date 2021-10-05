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Происшествия5 октября 2021 14:09

В Тюмени 53-летняя женщина пожаловалась полицейским на сожителя, который угрожал ей ножом

Возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
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В Тюмени 53-летняя женщина пожаловалась полицейским на угрозы ножом от сожителя.

В Тюмени 53-летняя женщина пожаловалась полицейским на угрозы ножом от сожителя.

Фото: Ольга Крыльцова

В городской отдел полиции № 1 Тюмени поступило заявление от 53-летней местной жительницы, что ей угрожал убийством ее сожитель. В ходе ссоры мужчина схватил нож и стал угрожать ей.

Стражи порядка задержали ранее судимого безработного 58-летнего тюменца. Выяснилось, что конфликт произошел вечером, когда потерпевшая вернулась домой после работы.

– Между сожителями вспыхнула ссора на почве бытовых отношений, переросшая во взаимные оскорбления. В ходе конфликта злоумышленник схватил нож и стал угрожать сожительнице убийством, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении подозреваемого отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.