В Тюмени прокуратура обвинила руководство колонии в бегстве осужденного. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени прокуратура обвинила руководство колонии в бегстве осужденного. В адрес начальника УФСИН по региону внесено представление для принятия мер по недопущению подобного впредь.

– Проведенная проверка показала, что администрация ИК-2 не приняла достаточных мер к соблюдению требований закона при обеспечении режима в колонии. В настоящее время приняты дополнительные меры по соблюдению режимных требований, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Также стало известно, что осужденному, который совершил побег, к сроку могут добавить еще 4 года. Он отбывал наказание в местной колонии с ноября 2012 года за тяжкие и особо тяжкие преступления. В феврале 2021-го его перевели на участок колонии-поселении при ИК-2.

– 15 сентября осужденный в сопровождении сотрудника колонии прибыл для работы на автомойке, откуда спустя некоторое время сбежал. Его задержали в Перми спустя три дня, – рассказали в ведомстве.

Материалы уголовного дела направлены в суд.