Владимир Якушев: «Проблему неформальной занятости надо решать сообща». Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев отметил, что проблему неформальной занятости надо решать сообща. Он провел первое заседание межведомственной комиссии по вопросам легализации трудовых отношений.

– У регионов Уральского федерального округа уже есть опыт работы по решению проблем неформальной занятости. Есть успешные наработки. Важно изучить эффективные практики и подумать, как их лучше тиражировать. Не менее важно выстроить межведомственное взаимодействие, – заявил Якушев.

Отметим, что комиссия создана по поручению президента. Глава государства поставил перед полномочными представителями задачу по снижению уровня неформальной занятости. Так, к 1 декабря надо разработать план мероприятий по снижению уровня неформальной занятости и легализации трудовых отношений на 2022 – 2024 годы.