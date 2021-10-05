Преподаватель физики из Тюмени Екатерина Костылева стала лучшим учителем года в России. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Преподаватель физики из тюменской гимназии № 16 Екатерина Костылева стала лучшим учителем 2021 года в России. Педагога поздравил глава региона Александр Моор, лично позвонив ей по телефону.

«Уверен, что все вы вместе со мной гордитесь ее победой! Екатерина не только подтвердила свой высокий уровень, она показала всей стране, что в сфере образования Тюменской области работают профессионалы. Замечательно, что наши дети осваивают школьную программу под руководством талантливых, чутких, открытых новому педагогов», – отметил в социальных сетях губернатор.

Екатерина Сергеевна имеет восьмилетний педагогический стаж. Окончила Тюменский государственный университет по специальностям «физика» и «психологическое консультирование». Является замруководителя центра молодёжного инновационного творчества «ФабЛаб» и методистом городского центра «Академия профессий будущего».