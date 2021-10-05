«Ни постирать, ни помыться». Жители тюменского поселка Новотарманский шокированы качеством воды

Жители тюменского поселка Новотарманский шокированы качеством воды. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

Жители тюменского поселка Новотарманский шокированы качеством воды. Они залили фотографии в социальные сети, на которых видно, как коричневая жижа течет из крана в ванную.

«Подскажите, пожалуйста, куда можно обратиться, чтобы помогли нам решить проблему с плохой водой в поселке Новотарманский. Обещали устранить до 1 октября, но сегодня ситуация ещё хуже. Мы не можем ни постирать (так как никакие фильтры не помогают), ни помыться», – пишут сельчане.

В пресс-службе администрации Тюменского района ответили, что качество воды ухудшилось из-за аварии на тепломагистрали. До 11 октября ресурсоснабжающая организация МУП «РЖКУ – Западное» будет полностью заменять фильтрующую загрузку (кварцевый песок) в напорных фильтрах на станции обезжелезивания. Также сотрудники предприятия почистят, помоют и продезинфицируют резервуары чистой воды.

– После этого качество питьевой воды будет восстановлено. После этих мероприятий ресурсоснабжающая организация запланировала произвести отбор проб питьевого водоснабжения в Новотарманском для проведения химического анализа на соответствие гигиеническим нормативам по основным нормируемым показателям: «мутность», «цветность», «железо общее», также бактериологического анализа проб питьевой воды, – отметили в администрации.

В ведомстве напомнили, что предприятие каждый год проводит плановые работы по замене фильтрующей загрузки в напорных фильтрах, как того требуют правила технической эксплуатации систем коммунального хозяйства. Кроме того, проводятся работы по чистке, мойке и дезинфекции резервуара чистой воды на водопроводных очистных сооружениях.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что жители Тюмени пожаловались в местное управление Роспотребнадзора на вонючую воду и в целом на ухудшение ее качества. Ведомство внепланово проверило местный водоканал и выявило некоторые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде. Отобранные пробы питьевой воды на Метелёвском водозаборе не соответствуют нормативам по органолептическим показателям, а также по показателю «перманганатная окисляемость».