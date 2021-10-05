У новостроек в тюменском ДОКе станет светлее. Фото: Тюмень - наш дом

У новостроек в тюменском ДОКе станет светлее. Во всяком случае, застройщик рассмотрит такую возможность. Об этом сообщает администрация областного центра.

Напомним, что на днях жители многоэтажек в этом районе в темное время суток вышли на улицу с фонариками в руках. Таким флешмобом они хотели показать властям, насколько неудобно им добираться с остановки к своим домам сквозь темноту.

– Глава города Руслан Кухарук дал поручение провести встречу с инициативной группой жителей домов в строящемся районе на ДОКе, а также с представителями застройщика, управы административного округа, департамента земельных отношений и градостроительства, департамента дорожной инфраструктуры, ТОС, – заявили в пресс-службе администрации.

Застройщик пообещал рассмотреть возможность установки опор освещения. Это позволит сделать тропинку до остановки и мимо строящихся домов светлее.