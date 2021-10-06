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Общество6 октября 2021 5:57

Погода на 6 октября в Тюмени: резкое потепление

Переменная облачность
Сергей Швецов
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В Тюмени ожидается резкое потепление.

В Тюмени ожидается резкое потепление.

Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 6 октября, в Тюмени день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. Без осадков.

Температура воздуха ночью 0 градусов, днем ожидается плюс 8. Вечером столбики термометров покажут +3...+2 градуса. В течение дня будет дуть западный ветер со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

6 октября отмечается Зачатие Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и почитается память святого Иннокентия, митрополита Московского. Иногда в этот день бывает тепло, но достаточно редко. Предстоящую зиму определяли так: если хорьки и куницы до срока меняют летний мех на зимний, то зима будет ранней.