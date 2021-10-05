Комплексное цифровое решение реализовано в тюменской школе №65 компанией экосистемы Сбера. Фото - Сбер.

Компания экосистемы Сбера «Современные технологии» реализовала первый этап проекта «Умная Школа» на базе среднего образовательного учреждения № 65 в городе Тюмени. Комплексное цифровое решение на текущем этапе позволяет осуществлять мониторинг температуры, влажности, уровня СО2 в помещениях, подачу электропитания на здание, в том числе на инженерные системы – освещение, теплопункт и систему вентиляции.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Очень приятно, что цифровые решения Сбера в настоящее время востребованы бизнесом, населением и органами власти. Договоренности между Сбербанком и департаментом образования города Тюмени о внедрении проекта «Умная Школа» были достигнуты в рамках цифрового форума «Инфотех» в 2020 году. Первый этап цифровой трансформации управления объектами инфраструктуры школы был успешно реализован к началу учебного года. Далее в рамках проекта планируется установка контроллеров, которые позволяют управлять системами внутренних коммуникаций.

Юрий Козыренко, генеральный директор ООО «Современные технологии»:

– Комплексное цифровое решение «Умная Школа» позволит улучшить контроль за расходом электроэнергии, диагностировать неисправность оборудования на основании статистических данных и выявлять отклонения от норм содержания помещений и норм работы оборудования. В дальнейшем, возможно масштабирование системы как за счет добавления новых функций, включая удаленное управление оборудованием, так и за счет увеличения количества объектов для создания и развития единой информационной среды в рамках концепции умного города.

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