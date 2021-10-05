Арбитражный суд поставил точку в деле о многомиллионном долге УК «Универсал» в адрес УСТЭК. Фото: ru.freepik.com.

Судебные разбирательства начались еще в марте 2018 года, когда юристы энергокомпании подали иск к УК с требованием взыскать задолженность за потребленную в 2013 – 2016 годах тепловую энергию. В первый раз решение суда было вынесено в мае 2019 года. Еще тогда суд, исследовав материалы дела, постановил взыскать с ответчика в пользу истца 20,9 млн рублей задолженности, а также более 4,5 млн рублей пени.

Однако УК «Универсал» оказалась не согласна с таким решением и подала апелляционную жалобу, которая осталась без удовлетворения. Но сам факт подачи жалобы стал основанием для повторного направления дела на новое рассмотрение судом кассационной инстанции в мае прошлого года. В итоге, учитывая представленные УСТЭК дополнительные доказательства, в августе 2021 года суд вновь оказался на стороне энергетической компании, обязав ответчика выплатить полную сумму долга и неустойку.

Напоминаем, что задолженность УК «Универсал» образовалась перед предшественником УСТЭК – СУЭНКО – и была передана УСТЭК по соглашению об уступке права требования в 2017 году. Изначально управляющая компания была согласна с суммой долга, а ее генеральный директор подписал акт сверки. Но после начала судебных разбирательств компания резко передумала, аргументируя это сначала якобы неверно примененной методикой начислений, а потом несоответствием тепловой энергии параметрам качества. Однако суд посчитал все доводы неплательщика «недопустимыми и недостоверными», о чем свидетельствует его решение.

Кроме того, генеральному директору теплоснабжающей организации поступило письмо из Генеральной прокуратуры РФ о возобновлении проверки в отношении УК «Универсал». Речь идет о необоснованных растратах и хищении денег жильцов, предназначенных для оплаты электроэнергии. Изначально заявление об этом было направлено в прокуратуру от лица руководства УСТЭК еще в 2018 году. Также в нем были изложены факты подделки подписей протоколов общих собраний собственников жилья, сделанных во время массового перевода жилого фонда из управления организации-должника УК «Универсал» в новую компанию – УК «Вектор». По результатам проведения доследственной проверки в отношении УК «Универсал» может быть возбуждено уголовное дело.