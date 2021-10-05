Александр Моор поздравил тюменских учителей с профессиональным праздником. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Александр Моор поздравил тюменских учителей с профессиональным праздником. Мама главы региона Алевтина Нестеровна тоже посвятила свою жизнь школе – она преподавала математику. Поэтому День учителя – особенный праздник в семье губернатора.

«Она может очень просто объяснить самую сложную теорему даже истинным гуманитариям. Выпускники школы № 49 при встрече со мной в первую очередь интересуются своим любимым учителем – моей мамой. Я испытываю невероятную гордость и ответственность», – признался в социальных сетях Александр Викторович.

Он поблагодарил всех педагогов Тюменской области за работу, за любовь, увлеченность и тепло, которое они несут детям: «У каждого человека есть учителя, которые дали не только знания по предмету, но и помогли найти свой путь».