В Тюмени дачные автобусы продолжат работу до 1 ноября. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени дачные автобусы продолжат работу до 1 ноября. Правда, в связи с низкой температурой воздуха количество транспорта сократят, произойдет это с 11 октября.

– Сокращается количество автобусов на садоводческих маршрутах №№ 97, 100, 100к, 119, 120к, 128, 129, 138, 140, 145, 153 и 158. Остальные автобусы продолжат работать по прежнему расписанию, – прокомментировали в МКУ «Тюменьгортранс».

Актуальную информацию о работе дачных маршрутов можно узнать на сайте tgt72.ru в разделе «Расписание», в мобильном приложении «Тюменский транспорт» или уточнить через информационно-справочную службу МКУ «Тюменьгортранс» по телефону 8-800-250-0722.