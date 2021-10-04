В Тюмени состоится арт-показ фильма «Суперзвезда». Фото: Предоставлено "КП"

В Тюмени в четверг, 7 октября, состоится арт-показ фильма «Суперзвезда». Сеанс начнется в 19.30.

В этот вечер вас ждет интересная беседа. Фильм представит Дарья Власова, телеведущая, журналист. В программе: выступление спикера, живая музыка, фотограф, розыгрыш билетов.

БИЛЕТЫ УЖЕ В ПРОДАЖЕ!

Немного сюжета: Франс де Мёр – телеведущая и репортер. Её популярность настолько велика, что героиню останавливают для селфи везде: от парижского кафе до зоны боевых действий. После того как девушка попадает в дорожно-транспортное происшествие, она увольняется с работы и оказывается в швейцарском спа-салоне. Там ей удается поставить жизнь на паузу.

Вы можете поучаствовать в розыгрыше билетов. В конкурсе могут принимать участие лица, достигшие 16 лет.