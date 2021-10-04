Для ветеранов Губкинского пурнефтегазовцы организовали праздник.

Сотрудники «РН-Пурнефтегаза» организовали для ветеранов Губкинского мероприятия, приуроченные ко Дню пожилого человека. Профессиональный художник провел для пенсионеров Губкинского творческий мастер-класс по живописи, предложив на выбор различные композиции. Нефтяники обеспечили начинающих художников всеми необходимыми материалами: красками, кисточками, палитрами и бумагой. Под руководством педагога участники мастер-класса создали настоящие картины: морской пейзаж с дельфинами, закат на фоне моря, цветочную поляну и космическую бесконечность. По словам участников, для них это был первый творческий опыт и они с удовольствием его продолжат. По традиции нефтяники организовали для ветеранов Губкинского и праздничный стол.

Компания сотрудничает с городской общественной организацией «Ветеран» с момента её основания. Нефтяники более двадцати лет оказывают пожилым людям адресную помощь, а также поддерживают социальные проекты на территории города. К 75-летию Победы в здании организации при финансовой поддержке нефтяников был оборудован музей боевой славы. В прошлом году предприятие совместно с общественной организацией «Ветеран» реализовали профориентационный проект «Труд наш есть дело чести». Главная цель проекта – рассказать ученикам 8 – 11 классов Губкинского о наиболее востребованных в регионе профессиях и привлечь старшеклассников на работу в нефтегазовую отрасль.