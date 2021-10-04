В Тюменской области ликвидировали один очаг коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области ликвидировали один очаг коронавируса – в Кунчурском психоневрологическом интернате. Об этом сообщает местное управление Роспотребнадзора.

– На сегодняшний день на контроле управления находятся три очага COVID-19: в МАУ «Центр» города Тобольска, в Истошинском доме-интернате для престарелых и инвалидов и в Комплексном центре социального обслуживания населения Уватского муниципального района, – добавили в ведомстве.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюменской области снова растут показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией. Так, за минувшие сутки зарегистрировано 245 новых случаев COVID-19 (всего – 62 730).