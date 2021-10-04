В Ишиме экс-директора автошколы осудят за продажу свидетельств о профессии водителя

В Ишиме экс-директор автошколы осудят за продажу свидетельств о профессии водителя. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области ишимская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора обособленного подразделения одной из автошкол. Мужчину обвиняют в коммерческом подкупе.

В 2018-2019 годах шесть человек, которые пожелали получить свидетельства о профессии водителя без прохождения обучения и сдачи квалификационного экзамена, передали экс-руководителю 125 тысяч рублей.

– Еще один гражданин вместо передачи денег отремонтировал машины автошколы на общую сумму более 16,9 тысяч рублей, – дополнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Всего установлено семь эпизодов противоправной деятельности. Трем лицам свидетельства незаконно были выданы. Материалы уголовного дела направлены в Ишимский городской суд для рассмотрения по существу.