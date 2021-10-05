В районе школы №70 в Тюмени обесточат светофоры. Фото: c cайта 2ГИС

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 5 октября, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 8.00 до 12.00 отключение произойдет в проезде 9 Мая в районе школы № 70, с 9.00 до 17.00 – на пересечении улиц Заполярной и Обдорской.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.