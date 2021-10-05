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Общество5 октября 2021 7:36

В районе школы № 70 в Тюмени обесточат светофоры

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Сергей Швецов
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В районе школы №70 в Тюмени обесточат светофоры.

В районе школы №70 в Тюмени обесточат светофоры.

Фото: c cайта 2ГИС

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 5 октября, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 8.00 до 12.00 отключение произойдет в проезде 9 Мая в районе школы № 70, с 9.00 до 17.00 – на пересечении улиц Заполярной и Обдорской.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.