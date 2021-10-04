Тюменец побил урной «Запорожец» соседа, который не повез его в деревню. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В отдел голышмановской полиции поступило сообщение от жительницы поселка. Она рассказала, что сосед повредил принадлежащий ее 32-летнему мужу «ЗАЗ Шанс».

Выехавшие на место происшествия стражи порядка задержали ранее неоднократно судимого 32-летнего местного жителя. В день происшествия задержанный пришел к мужу заявительницы, чтобы попросить отвезти его в деревню. Женщина сообщила, что мужа нет дома.

– Не поверив соседке, подозреваемый вышел на улицу, где, схватив металлическую урну, кинул ее в припаркованный автомобиль. Ущерб собственнику авто составил семь тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.