Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия4 октября 2021 14:00

Тюменец побил урной «Запорожец» соседа, который не повез его в деревню

По факту умышленного повреждения имущества возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Тюменец побил урной «Запорожец» соседа, который не повез его в деревню.

Тюменец побил урной «Запорожец» соседа, который не повез его в деревню.

Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В отдел голышмановской полиции поступило сообщение от жительницы поселка. Она рассказала, что сосед повредил принадлежащий ее 32-летнему мужу «ЗАЗ Шанс».

Выехавшие на место происшествия стражи порядка задержали ранее неоднократно судимого 32-летнего местного жителя. В день происшествия задержанный пришел к мужу заявительницы, чтобы попросить отвезти его в деревню. Женщина сообщила, что мужа нет дома.

– Не поверив соседке, подозреваемый вышел на улицу, где, схватив металлическую урну, кинул ее в припаркованный автомобиль. Ущерб собственнику авто составил семь тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.