В 63 МКД в районе Доме Обороны в Тюмени на сутки ограничат подачу воды. Фото: Вадим Бегун

В районе улице Ямской (от Таврической до Болотникова) в Тюмени построили новый водопровод протяженностью 600 метров. Старую трубу, которая прослужила более полувека, демонтировали.

– После завершения строительно-монтажных работ водопровод проверили на прочность под высоким давлением и продезинфицировали. Каждый участок сети обследовали роботом телеинспекции, – сообщил инженер отдела строительного контроля «Росводоканал Тюмень» Евгений Марковских.

Для подключения новой трубы к городской магистрали специалисты ограничат подачу воды в 63 домах в районе «Дом обороны». Отключат водоснабжение в три часа ночи 6 октября. Жильцов многоквартирников заранее уведомили об ограничении водоснабжения.

В компании гарантировали, что новая сеть прослужит не менее полувека. Значит, в разы повысится надежность водоснабжения жителей этого района.