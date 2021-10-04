Снова рост. В Тюменской области за сутки зарегистрировано 245 заболевших коронавирусом

В Тюменской области за сутки – 245 заболевших коронавирусом. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области снова растут показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией. Так, за минувшие сутки зарегистрировано 245 новых случаев COVID-19 (всего – 62 730).

По информации оперативного штаба региона, за минувшие сутки 182 человека выздоровели (за весь период – 54429), 27 детей заболели (из общего числа заболевших), 30 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 23188 человек остаются под медицинским наблюдением, 260 человек находятся на перевахтовке. Вакцинированы против коронавируса 607 734 человека, полный курс прошли 568 628.

За последние сутки в России выявлено 25 781 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 7,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 883 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 14 526 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 612 317 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 210 801 летальный исход, выздоровели 6 740 491 человек.