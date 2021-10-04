В двух тюменских деревнях установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц. Фото: Вадим Бегун

На территории села Верхний Ингал и деревни Онуфриево Исетского района в Тюменской области установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор.

– Зоной наблюдения являются территории населенных пунктов: сёла Минино, Красногорское, Верхнебешкиль, Архангельское, Рассвет, Слобода-Бешкиль и деревня Лога Исетского района, а также сёла Ингалинское, Липиха и деревни Нифаки, Лыково Упоровского района, – рассказали в опертштабе.

Карантин устанавливается до принятия решения о его отмене через 21 календарный день после убоя последней домашней птицы. Полный перечень ограничительных мероприятий, связанных с карантином, можно узнать здесь.