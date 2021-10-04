В Тюменской области пострадавшим от засухи предприятиям выделят по 10 тысяч рублей на корову. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области пострадавшим от засухи животноводческим предприятиям выделят по 10 тысяч рублей на одну корову. Положение утвердил губернатор региона Александр Моор.

– Надеюсь, эта мера господдержки поможет нашим сельхозпроизводителям без серьезных потерь преодолеть последствия засушливого лета и сохранить высокие темпы развития мясного и молочного животноводства, – прокомментировал глава региона.

В оперштабе добавили, что такая мера поддержки необходима для сохранения маточного поголовья крупного рогатого скота. Деньги в общем объеме более 550 миллионов рублей выделят из областного бюджета.