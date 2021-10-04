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Общество4 октября 2021 11:56

На дорогах Тюменской области за выходные задержали 54 пьяных водителя

«Сплошные проверки» будут продолжаться
Сергей Швецов
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На дорогах Тюменской области за выходные задержали 54 пьяных водителя.

На дорогах Тюменской области за выходные задержали 54 пьяных водителя.

Фото: Вадим Бегун

На дорогах Тюменской области за выходные задержали 54 пьяных водителя. «Сплошные проверки» будут продолжаться.

В этот раз в областной столице сотрудники ГИБДД дежурили на улицах Республики и Ленина в районе моста Влюбленных. Всего выявлено 49 нарушений ПДД.

– Одного водителя без прав отстранили от участия в дорожном движении, другого доставили в наркологическое учреждение с признаками наркотического опьянения. 17 привлечены к административной ответственности за незаконную тонировку, 19 – за отсутствие полиса ОСАГО, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В октябре «сплошные проверки» водителей на трезвость пройдут в городах и районах региона. В них примут участие руководители подразделений ГИБДД Тюменской области и представители общественности.